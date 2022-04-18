عمدة ماريوبول الأوكرانية: نقل 40 ألف مدنيًا قسرا إلى روسيا

قال عمدة مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة، فاديم بويتشينكو، إن حوالي 40 ألف مدني قد نُقلوا قسرًا إلى روسيا أو المناطق التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا.

وقال فاديم بويتشينكو، للتليفزيون الأوكراني «لسوء الحظ ، علي أن أعلن أنهم حتى اليوم يرحلون قسرًا السكان»، وفقًا لصحيفة الجارديان البريطانية.

وأضاف: «لقد تحققنا من خلال السجل البلدي من أنهم رحلوا بالفعل أكثر من 40 ألف شخص».

وفى السياق، كشف تحقيق أجرته صحيفة نيويورك تايمز، أن القوات الأوكرانية استخدمت الذخائر العنقودية، وهي نوع من الأسلحة المحظورة دوليًا والتي استخدمها الجيش الروسي مرارًا وتكرارًا منذ غزو أوكرانيا في فبراير.

وذكرت أنه لم يقع قتلى نتيجة الغارة في هوساريفكا، وهي قرية زراعية صغيرة في شرق أوكرانيا، حيث يُعتقد أن الذخائر قد استخدمت، على الرغم من مقتل شخصين على الأقل عندما قصفتها القوات الأوكرانية في محاولة لطرد الروس، فيما امتنع مستشار بالقوات المسلحة الأوكرانية ووزارة الدفاع الأوكرانية عن التعليق.

الجيش الروسى يعلن تدمير مخزن كبير لأسلحة أجنبية

وفى السياق، أعلن الجيش الروسي اليوم، أنه دمر، بواسطة صواريخ عالية الدقّة، بالقرب من مدينة لفيف في غرب أوكرانيا مخزنًا كبيرًا لأسلحة أجنبية جرى تسليمها مؤخرًا إلى السلطات الأوكرانية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناتشنكوف، إنّ طائرات روسية أغارت، صباح اليوم، على مركز لوجستي للقوّات الأوكرانية.

تدمير مركز لوجستى فى أوكرانيا

ونوه بأنه تم تدمير المركز اللوجستي وكميات كبيرة من الأسلحة الأجنبية جرى تسليمها إلى أوكرانيا خلال الأيام الأخيرة من جانب أمريكا وبلدان أوروبية أخرى.

فيما أوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية، أن القوات الروسية لم تسيطر بالكامل بعد على مدينة ماريوبول، مشيرًا إلى أن الوضع في المدينة صعب جدًا، بحسب وصفه.