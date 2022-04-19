«روسيا» تعتزم مقاضاة دول غربية بسبب احتياطاتها الخارجية المجمدة

قالت إلفيرا نابيولينا، رئيسة البنك المركزي الروسي، بأن المصرف المركزي، بصدد رفع دعوى قضائية ضد القرارات الغربية بخصوص تجميد جزء من احتياطات البنك الدولية، بحسب ما نقلته شبكة «روسيا اليوم » الإخبارية.

رفع دعاوى قضائية

وأضافت « نابيولينا»، خلال كلمة لها أمام مجلس النواب الروسي « الدوما»، أن ما تعرضت له روسيا من قبل عدة دول غربية وتحديداً دول الاتحاد الأوروبي بشأن تجميد جزء من الأصول الروسية الخارجية، يعد أمرًا غير مسبوق مرددة:«هذا تجميد غير مسبوق لاحتياطيات الذهب والعملات الأجنبية في العالم، لذلك سوف نقوم إعداد دعاوى قانونية، ونحن نستعد لرفعها».

وتابعت رئيسة البنك المركزي الروسي، أنه بسبب تجميد جزء من الاحتياطات الروسية الخارجية، اضطرت موسكو إلى تطبيق معايير إضافية لكي تتمكن من ضبط سعر الصرف وعمل توازن في سوق العملة الروسية.

300 مليار دولار الاحتياطات المجمدة

وتعرضت «موسكو» لحزمة من العقوبات الاقتصادية المتتالية، وصلت إلى 5 حزم اقتصادية، تم تطبيقها منذ بدء عمليتها العسكرية ضد أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، والتي استمرت ليومها الـ55 حتى الآن، وكان من أبرز العقوبات التي تم وتوقيعها ضد الدب الروسي، تجميد احتياطات دولية في عدة دول غربية وصلت إلى 300 مليار دولار.

فرض العقوبات الاقتصادية المتتالية، جعل «موسكو» تقوم بإعلان مجموعة من الاجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي من خلال البنك المركزي الروسي، كما قررت أن يكون التعامل مع الدول التي وصفتها غير الصديقة بالعملة الوطنية المحلية « الروبل» وخاصة فيما يتعلق بصادرات النفط الروسية.

وأصدر البنك المركزي الروسي إحصائيات الأسبوع الماضي، أوضحت من خلالها أن احتياطيات البلاد الدولية، التي تتضمن ذهبا ونقدا أجنبيا، بلغت بحلول 8 أبريل الجاري مستوى 609.4 مليار دولار، تم تجميد أكثر من نصفها بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة من عدة دول غربية وتأتي في مقدمتها دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.