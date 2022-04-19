رئيس النواب يهنىء المصريين بالأعياد: خالص أمنياتنا بالرخاء والازدهار

هنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشعب المصري بالأعياد والمناسبات الرسمية، قائلا إنّ مصر تحتفل خلال الأيام القليلة المقبلة، بالعديد من الأعياد والمناسبات الرسمية، منها عيد القيامة المجيد، عيد تحرير سيناء، شم النسيم، عيد العمال، وأخيرا عيد الفطر المبارك.

إجازات رسمية وأعياد

وقدّم رئيس مجلس النواب، التهنئة للمصريين بمناسبة قرب حلول الأعياد والإجازات الرسمية، سائلا الله سبحانه وتعالى أن تهل هذه الأعياد على الشعب المصرى مسلمين ومسيحيين بالخير واليمن والبركات.

أمنيات برخاء وازدهار مصر

كما أعرب الدكتور حنفي جبالي، عن أمنياته بأن يعم الرخاء والازدهار على مصر الغالية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: «كل عام وأنتم بخير».