الإجازات الرسمية 2022 في مصر.. اعرف المتبقي منها

يبحث العديد من المواطنين، خلال الفترة الحالية، عن الإجازات الرسمية 2022 في مصر، وتحديداً المتبقية منها خلال العام الحالي، رغبة منهم في الحصول على قسطٍ من الراحة من أجل البقاء في المنزل أو انتهاز الفرصة والسفر؛ للهروب من ضغط العمل بالنسبة للموظفين أو الدراسة للطلاب في مختلف المراحل الدراسية سواء المدارس أو الجامعات.

تفاضيل الإجازات الرسمية 2022 في مصر

وتستعرض «الوطن» التفاصيل كافة عن الإجازات الرسمية 2022 في مصر بداية من شهر أبريل الجاري، وحتى نهاية العام، وفقًا للموقع الرسمي لرئاسة جمهورية مصر العربية، وهي كالتالي:

إجازات شهر أبريل 2022

ويشهد شهر أبريل 2022 أكثر من إجازة رسمية، ولكن هناك مصادفة وهي وجود إجازتين في يوم واحد وهو يوم الإثنين الموافق 25 من شهر أبريل الجاري، حيث سيشهد مناسبتين الأولى هي عيد شم النسيم، والثانية هي عيد تحرير سيناء، ومن المتوقع أن ترحيل إحدى الإجازتين إلى يوم الخميس الموافق لكن لم يصدر قرار رسمي حكومي بذلك.

إجازات شهر مايو 2022

ويشهد شهر مايو عددًا كبيرًا من الإجازات الرسمية، بداية من يوم الأحد الموافق 1 من شهر مايو المقبل بمناسبة عيد العمال، على أن تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك بداية من يوم الاثنين الموافق 2 من شهر مايو، وحتى الخميس الموافق 5 من الشهر نفسه.

إجازات شهر يونيو 2022

وفي شهر يونيو، هناك إجازة ثورة 30 يونيو، والتي ستوافق يوم الخميس 30 يونيو.

إجازات شهر يوليو 2022

ويشهد شهر يوليو 2022 أكبر قدر من الإجازات الرسمية وهي كالتالي:

- إجازة عيد الأضحى المبارك: من يوم الجمعة الموافق 8 يوليو وحتى يوم الثلاثاء الموافق 12 من نفس الشهر.

- عيد ثورة 23 يوليو: يوم السبت الموافق 23 يوليو.

- رأس السنة الهجرية: يوم السبت الموافق 30 يوليو.

إجازات شهر أكتوبر 2022

وفي شهر أكتوبر، هناك إجازتان رسميتان وهما كالتالي:

- عيد القوات المسلحة: يوم الخميس الموافق 6 أكتوبر.

- عيد المولد النبوي الشريف: يوم السبت الموافق 8 أكتوبر.

ومن الجدير بالذكر، أنه كان هناك قرار صدر من جانب مجلس الوزراء سابقاً بترحيل الإجازات التي تأتي في منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس، لكن لم يصدر أي قرار رسمي حتى الآن بترحيل أي من الإجازات التي ذُكرت.