«الصحة» تعلن وصول نسب التعافي من كورونا إلى أعلى معدلاتها

كشفت وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، بتسجيل أعلى معدلات الشفاء التي وصلت الى 88%، وانخفاض معدلات الإصابة بالفيروس للأسبوع الثالث على التوالي.

ارتفاع معدلات الشفاء من كورونا

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن لقاحات كورونا لعبت دورًا كبيرًا في ارتفاع معدلات الشفاء من خلال تحويل الحالات من شديدة الخطورة إلى حالات بسيطة ومتوسطة، حيث إن اللقاح يعمل على تخفيف شدة الأعراض وجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها خطيرة.

وناشدت وزارة الصحة والسكان، في بيان لها، المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا وحجز التطعيم للمساهمة فى الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 70% من المواطنين بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، وأعلنت توافر كافة لقاحات داخل مراكز تلقي لقاحات كورونا على مستوى محافظات الجمهورية.

وطمأنت الوزارة المواطنين بشأن الأعراض الجانبية للقاحات كورونا، مشيرة إلى أن الحاصلين على اللقاحات بحالة جيدة ولم تسجل وزارة الصحة والسكان ظهور أي أعراض جانبية خطيرة، وكل ما تم تسجيله هو ارتفاع فى درجة الحرارة وإحمرار موضع التطعيم وإحساس بالتعب والإرهاق وتزول هذه الأعراض من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى طبيب.

رفع أعلى درجات الاستعداد

وأكدت وزارة الصحة والسكان استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية، وطالبت المواطنين بالتواصل مباشرة مع الوزارة لتلقي كافة الاستفسارات والرد عليها مباشرة من مصادرها الرسمية.