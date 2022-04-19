إصابة 36 شخصا بتسمم غذائي في كفر الشيخ.. و«الصحة» تعلن الطوارئ

أصيب 36 شخصا بتسمم غذائي بكفر الشيخ؛ إثر تناول وجبة غذائية مسممة أمس، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

الصحة تعلن الطوارئ بالمحافظة

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مستشفى كفر الشيخ العام؛ للوقوف على سبب التسمم، كما أعلنت مديرية الصحة بالمحافظة حالة الطوارئ حيث تم استدعاء عدد من الأطباء لفحص حالات التسمم وعمل الإسعافات الأولية.

توزيع لحوم مسممة

وكشفت التحريات الأولية عن أن السبب وراء التسمم الغذائي، توزيع شخص أمس، وجبات غذائية تحتوي على لحوم مسممة، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث.