مسلسل سوتس Suits بالعربي الحلقة 16.. أحمد داود يختار تارا عماد

شهدت أحداث مسلسل سوتس بالعربي الذي يعرض ضمن دراما رمضان 2022، تفاعلا كبيرا من الجمهور، الذي يبحث عن كل ما هو جديد عن المسلسل، حيث شهد مسلسل سوتس Suits بالعربي الحلقة 16، اعتراف «آدم» الذي يجسد دوره الفنان أحمد داود، بحبه لـ«ليلى» التي تجسد دورها الفنانة تارا عماد.

أحداث مسلسل سوتس Suits بالعربي الحلقة 16

وخلال أحداث مسلسل سوتس Suits بالعربي الحلقة 16، ذهب «آدم» إلى «ليلى» بعد سماعه الرسائل الصوتية التي أرسلتها له، وأخبرته فيها أنّها ستبتعد عنه، لكنه قبّل يدها وأخبرها أنّه لم يستمع الى رسائلها قبل أمس، وأنّ القبلة على يدها هو رده على رسائلها.

وظهر «قدري» الذي يجسد دوره الفنان محمد شاهين، خلال الحلقة، في خلفية المشهد، حيث شاهد ما حدث، وطلب من ليلى أن تذهب إلى مكتبه، وحين حضرت أخبرها أنّ «شيرين» التي تجسد دورها الفنانة يارا عزمي، حبيبة «آدم» القديمة، خيّرته بينها وبين «ليلي»، فاختار الأخيرة واتفق معها على موعد للعشاء.

«زين» و«فريدة» يخططان لإقصاء «شريف»

وعلى الجانب الآخر، يحاول «زين» الذي يجسد شخصيته الفنان آسر ياسين، و«فريدة» التي تجسد دورها الفنانة صبا مبارك، الوصول إلى حلول للتغلب على «شريف»، الذي يجسد دوره الفنان مصطفى درويش، لإبعاده عن مكتب المحاماة.