تارا عماد تنتقم من شاهين في مسلسل سوتس Suits بالعربي الحلقة 11

شهد مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 11 بطولة الثنائي أسر ياسين وأحمد داود كثير من الأحداث التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير وسببت الكثير من الجدل من قبل الجمهور وخاصة بعد الذي حدث مع الفنانة تارا عماد.

وشهد مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 11 شهد اتهام كبير لـ ليلي التى تجسد شخصيتها الفنانة تارا عماد والتي تعمل في مكتب المحاماة التى تدور حوله الأحداث جعلها تترك الشركة من أجله.

مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 11 تسبب أزمة لتارا عماد

بدأ الأمر مع بداية الحلقة 11 من مسلسل سوتس بالعربي وهو أن فريدة التي تجسد شخصيتها الفنانة صبا مبارك عقدت اجتماع طارئ فى الشركة وأخبرتهم بأن هناك عامل في المكتب يسرب معلومات عن القضايا للمنافسين.

وطلبت فريدة من قدري الذي يجسد شخصيته الفنان محمد شاهين بأن يحقق في الأمر ويصل الى الشخص الذي تسبب في الواقعة، ووجد قدري ورقة مقدمة باسم أدم الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد داود تثبت بأن ليلى هي التي سربت المعلومات وتم طردها من الشركة.

أدم يثبت براءة ليلى

ولكن يسعى أدم خلال الأحداث لإثبات براءة ليلى وبالفعل نجح في هذا الأمر وعادت ليلى إلى مكتب المحاماة مرة أخرى ولكنها وضعت شروطها على قدري الذي تسبب في طردها من المكتب وطلبت زيادة في مرتبها 10% وطلبت اعتذارًا رسميًا أمام الشركة وبالفعل وافق على طلبها.