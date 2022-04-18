رئيس التحرير

محمود مسلم

ضيف رامز جلال اليوم في برنامج رامز موفي ستار الحلقة 17 الاثنين 18 أبريل

كتب:

أحمد حسين صوان
04:51 م | الإثنين 18 أبريل 2022
رامز جلال

رامز جلال

يتطلع قطاع كبير من الجمهور، لمعرفة ضيف رامز جلال اليوم في برنامج رامز موفي ستار الحلقة 17 الاثنين 18 أبريل، والذي يأتي برعاية الهيئة العامة للترفيه للعام الثاني بمدينة الرياض.

ضيف حلقة برنامج رامز جلال

ويأتي ضيف رامز جلال اليوم في برنامج رامز موفي ستار الحلقة 17 الاثنين 18 أبريل، محمد شريف مهاجم النادي الأهلي.

يعرض البرنامج عبر قناة إم بي سي مصر، عقب أذان المغرب مباشرةً.

معلومات عن برنامج «رامز موفي ستار»

يُذكر أن برنامج «رامز موفي ستار» تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، ويُشارك فيه الفنان العالمي فان دام، ويقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام، وحققت مُشاهدات البرنامج أرقام قياسية بعد ساعات من عرضه.

اقرأ المزيد:

رامز جلال 2022.. السرية تحيط بمقلب رمضان والعطل يصيب «نصي الحلو»

برنامج رامز جلال في رمضان 2022 يتصدر محركات البحث.. ظهور جديد بالرياض

ضحايا برنامج رامز جلال رمضان 2022.. غادة عادل وبدر بانون أبرزهم

رامز جلال بشعر أخضر بـ«بوستر» برنامجه الجديد في رمضان 2022
بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.