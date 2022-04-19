براءة تامر أمين من إهانة أبناء الصعيد

قضت المحكمة الاقتصادية برئاسة محمود عابدين وعضوية إبراهيم صالح و نائل غانم بجلسة اليوم الحكم في القضية المعروفة إعلاميا بإهانة وتحقير البعض من أهل الصعيد والمتهم فيها المذيع تامر ابراهيم أمين بسيوني ببرنامجه على قناة النهار وذلك في القضية رقم ٤٢٥ لسنة ٢٠٢٢ جنح اقتصادية القاهرة حيث قضت المحكمة بتبرئة المذيع تامر أمين مما نسب إليه من إتهام .

وتعود احداث القضية في أن المدعي بالحق المدني حسين المطعني " محام " أقام ادعائه المباشر بصفته أحد أبناء الصعيد متهما تامر أمين بإهانة وتحقير فئة من أهل الصعيد حيث ذكر أمين ببرنامجه المذاع بقناة النهار من أن أهل الصعيد بيخلفوا الأولاد والبنات عشان يخدموا ويصرفوا على أهلهم مش عشان يتعلموا ويتوظفوا