إحالة دعوى تامر أمين ضد عبدالناصر زيدان للخبراء.. يطلب 10 ملايين تعويض

قررت المحكمة الاقتصادية، منذ قليل، إحالة الدعوى المقامة من الإعلامي تامر أمين ضد الصحفي عبدالناصر زيدان للخبراء، والتي يطالبه فيها بالحصول على تعويض بقيمة 10 ملايين جنيه، وذلك لاتهام الأخير بسبه وقذفه عبر مقطع فيديو نشره على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وانتهاك حرمة والده المتوفى والتشهير به.

انتهاك حرمة حياته الخاصة

وأقام الإعلامي تامر أمين دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية، ضد الصحفي والإعلامي الرياضي عبدالناصر زيدان لنشر الأخير مقاطع فيديو تحمل سبا وقذفا وتشهيرا وانتهاكا لحرمه حياته الخاصة.

وقال محامي تامر أمين، المستشار هيثم عباس، إن ما فعله عبدالناصر زيدان، أصاب تامر أمين بأضرار أدبية ومادية جسيمة، وهو ما دفعه لإقامة هذه الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية للقضاء بتعويض له بمبلغ مالي 10 ملايين جنيه.

المحامي: هذه الفيديوهات تحرض على العنف وازدراء الآخر

وأشار المستشار هيثم عباس، إلى أن مثل تلك النوعية من الفيديوهات تحرض على العنف وازدراء الآخر، ولا تراعي ما يترتب عليها، فضلا عن أن القانون بتصديه لمثل تلك النوعية من الفيديوهات سيحمي المجتمع من مشاكل أكبر، وذلك حتي يلزم الكافة بقيم وتقاليد المجتمع المصري وتختفي نبرة السب والقذف ونبررها بالدفاع عن القيم وهي براء من تلك الأفعال.

وطالب هيثم عباس، وكيل الإعلامي تامر أمين، الحصول على مستندات من المجلس الأعلى للإعلام عن المبالغ التي جري خصمها من أمين، والجزاءات التي تم توقيعها عليه بشأن حديثه في إحدى حلقات برنامجه عن الصعايدة، وهو ما جعله يتعرض على إثرها لهجوم على منصات التواصل الاجتماعي.