البنك الأهلي المصري يبيع شهادة ادخار 18% بقيمة 385 مليار جنيه

باع البنك الأهلي المصري، شهادات ادخار ذات العائد 18% بقيمة بلغت 385 مليار جنيه حتى أمس الأثنين الموافق لـ 18 أبريل، منذ إعلان البنك طرح هذا الوعاء الادخاري الجديد في 22 مارس الماضي، بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 1 %، بعد اتجاه البنوك المركزية العالمية على رفع أسعار الفائدة بعد اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا وفي مقدمتهم البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

حصيلة بيع شهادة الادخار الـ18%

وكشف يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن حصيلة بيع شهادة الادخار الـ 18% في جميع فروع البنك سواء بالقاهرة أو المحافظات ارتفعت إلى نحو 385 مليار جنيه حتى أمس الأثنين الموافق لـ 18 أبريل الجاري، متوقعًا أن تتخطى الحصيلة الإجمالية حاجز الـ 400 مليار جنيه قبل نهاية شهر أبريل الجاري، مشيرًا إلى أن الإقبال المكثف من العملاء والمواطنين لشراء الشهادة الجديدة لا يزال مستمرًا.

شهادة ادخار بمعدل عائد يصل إلى 18%

وطرح البنك الأهلي المصري في يوم الثلاثاء الموافق لـ 22 مارس الماضي، شهادة ادخار بمعدل عائد يصل إلى 18% بمدة استحقاق لا تزيد عن عام بفئات تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها في اليوم التالي لقرار لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس أو ما يعادل 1% في جلسة استثنائية يوم الاثنين الموافق لـ 21 مارس الماضي؛ ليرتفع متوسط أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض والخصم إلى 9.25 % و10.25% و9.75% على التوالي إلى جانب رفع معدل العائد على سعر الائتمان والخصم؛ ليصل إلى 9.75% بدلًا من 8.75% بعد توجه البنوك المركزي في أغلب دول العالم إلى رفع أسعار الفائدة، وفي مقدمتهم البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ثم سارت البنوك المركزية في دول الخليج على نفس الوتيرة.