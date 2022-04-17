الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على قرض تمويل السيارة من البنك الأهلي

أعلن البنك الأهلي المصري، تفاصيل قرض السيارة بعد الإعلان عن رفع الفائدة الأخيرة بنسبة 1% من قبل البنك المركزي المصري، ويصل تمويل القرض إلى 100% من قيمة مبلغ السيارة.

وأشار البنك الأهلي في بيان رسمي، تم نشره على الموقع الإلكتروني الخاص به إلى أن قرض تمويل السيارة دون ضامن.

قرض تمويل السيارة

وأوضح البنك، أن مبلغ تمويل قرض السيارة يصل إلى مليون ونصف المليون جنيه بالنسبة للموظفين، و3 ملايين جنيه لأصحاب الأعمال والمهن الحرة، ومن ضمن مميزات قرض السيارة أنه يبدأ تسديده من سنة حتى 7 سنوات وبسعر عائد تنافسي.

وتابع البنك الأهلي، أن راغبي الحصول على قرض السيارة يجب عليهم الاطلاع على جميع الأوراق المطلوبة، بالإضافة إلى الاطلاع على برامج تمويل قرض السيارة التي يقدمها البنك، ومن يرغب في الحصول على قرض السيارة يجب أن يبدأ صافي دخله من 1500 جنيه.

وأشار إلى أنه إذا كان راغب الحصول على القرض موظفا يتم دفع مقدم 40%، ونسبة التمويل للحصول على قرض السيارة 60%، وبالنسبة لأصحاب المهن الحرة يتم تمويلهم بنسبة 50%، أما برنامج تمويل قرض السيارة بنسبة 100% من سعر السيارة بضمانة إضافية 50% من سعر السيارة.

الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على قرض السيارة

وأعلن البنك الأهلي، شروط الحصول على القرض والمستندات المطلوبة لكي يحصل الراغب في شراء السيارة على القرض، وهي:

بطاقة رقم قومي سارية أو جواز سفر.

إيصالات مرافق كهرباء وتليفون وغاز.

الشروط

ألا يكون حاصلا على قرض من بنك آخر.

ألا يقل عمر المقترض عن 21 عاما ولا يزيد عن 60 عاما للموظفين.

يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أعلنت رفع سعر الفائدة بنسبة 1%.