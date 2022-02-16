ثالث تحذير من البنك الأهلي المصري للعملاء في أسبوع: حافظوا على كلمة السر

تسارعت وتيرة تحذيرات البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية، للعملاء من مخاطر تعرضهم للاحتيال الإلكتروني وقرصنة أموالهم، حيث أخطر البنك، في رسائل قصيرة SMS صباح اليوم الأربعاء، العملاء، بتجنب تحميل تطبيقات الموبايل البنكي من متاجر غير رسمية.

وقال البنك الأهلي المصري، في نص الرسالة: «عزيزي عميل الأهلي نت، استمراراً للتوعية برجاء الحرص على تحميل تطبيقات الموبايل البنكي من متاجر التطبيقات الرسمية فقط»، خشية السطو على بيانات العملاء من قبل تطبيقات خبيثة يتم تحميلها من مواقع ومتاجر غير معتمدة.

نص تحذير البنك الأهلي المصري للعملاء

تحذير البنك الأهلي المصري، يأتي للمرة الثالثة خلال الأسبوع الجاري، حيث أطلق البنك تحذيراً يوم 11 فبراير الجاري، قال فيه: «عزيزي عميل الأهلي نت، استمراراً للتوعية، برجاء عدم مشاركة كلمة السر الخاصة بك مع أي شخص من خلال الهاتف أو الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني».

وعاود البنك الأهلي المصري، إخطار العملاء عبر رسائل قصيرة أمس الأول قائلاً: «عزيزي عميل الأهلي نت، استمراراً للتوعية، احرص على استخدام برامج الحماية لأجهزتك والتحديث المستمر لنظام تشغيل جهاز الحاسب و الهاتف المحمول».

ومن شأن كشف العملاء عن بياناتهم الخاصة والمدونة على بطاقات الائتمان الخاصة بهم، كالاسم الرباعي والرقم السري، تعرضهم للاحتيال من قبل لصوص يقومون بالاتصال هاتفياً بالعميل، وإخباره بفوزه بجائزة مالية أو جائزة حج وعمرة، وأن الفوز يتطلب إعطاء بياناتهم للمتصل الذي ينتحل صفة موظف في البنك، ليقوم بعدها بالاستيلاء على أموال العميل.

وأطلق اتحاد بنوك مصر الشهر الماضي، حملات توعية للمتعاملين مع البنوك، بعدم التعامل مع أي اتصال هاتفي أو رابط إلكتروني مرسل عبر البريد الإلكتروني للعميل، مشيرين إلى أن تحديث البيانات لا يتم إلا في مقار البنوك، وليس عبر اتصال البنوك بالعملاء عبر الهاتف.