مصر تعزز من جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة «فيديو»

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار فيديو جديدًا يتناول الجهود المصرية المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ حيث رفعت الدولة من حجم استثماراتها في السنوات الأخيرة من أجل تحقيق تلك الأهداف، وقد خصصت الدولة نحو 750 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الأخيرة من أجل القضاء على الفقر.

تخصيص 440 مليار جنيه لبرامج التعليم

ووصل حجم الدعم المقدم لكل من الخبز والسلع التموينية إلى حوالي 402 مليار جنيه، بالإضافة إلى 270 مليار جنيه للبرامج الصحية، ونحو 440 مليار جنيه لبرامج التعليم، ونحو 93 مليار جنيه لمياه الشرب والصرف الصحي.

336 مليار جنيه استثمارات موجهة لقطاع الطاقة

ووصل حجم الاستثمارات الموجهة لقطاع الطاقة إلى 336 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الأخيرة، بالإضافة إلى 270 مليار جنيه للبرامج الداعمة للتنمية الاقتصادية، ونحو 187 مليار جنيه لبرامج الإسكان والمرافق، ونحو 150 مليار جنيه استثمارات لقطاع الصناعة.