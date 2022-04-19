إغلاق مزلقان أبوصوير في الإسماعيلية 5 أيام للصيانة

أغلقت هيئة السكك الحديدية مزلقان مركز ومدينة أبوصوير الرئيسي في قلب المدينة في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين بسبب أعمال الصيانة.

وبحسب منشور رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه فإن أعمال الصيانة والتجديد بدأت في مزلقان أبوصوير بالإسماعيلية من منتصف ليل الأحد وتستمر حتى نهاية الجمعة المقبلة.

وتتضمن الأعمال فك وتركيب الخراسانات وكافة البلاط في المزلقان واستبداله بالكامل لتحقيق السلاسة المرورية للسيارات بشكل أفضل.

الأماكن البديلة

وبحسب المنشور الرسمي طالبت السكك الحديدة المواطنين استخدام مزلقاني المشروع والجرايشة لقربهما من مدينة أبوصوير لحين انتهاء أعمال الصيانة.

وتشهد محطة قطار أبوصوير في محافظة الإسماعيلية أعمال تطوير كبيرة خلال الفترة الحالية تشمل تطوير مبنى جديد للتحكم وتطوير الأرصفة وشريط السكك الحديدية.

وأشار المنشور الرسمي إلى أنه تم التواصل مع مدير مرور أبوصوير وإدارة الدفاع المدني ومرفق الإسعاف ومأمور مركز شرطة أبوصوير ومديري إدارات التشغيل والإشارات ورئيس المراقبة المركزية واخطارهم بأعمال الصيانة.

رصف طريق أبوصوير الرئيسي

ويشهد طريق المعاهدة الرئيسي في مركز ومدينة أبوصوير في الإسماعيلية إعادة رصف بشكل جزئي ضمن أعمال الصيانة.

وتسهل عمليات الرصف الحركة المرورية علي طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي خاصة بسبب توقف الحركة المرورية بشكل جزئي بسبب توقف أعمال الصيانة والرصف.

وشهد طريق أبوصوير قبل يومين حادث مروري بمدخل المدينة أصر انقلاب دراجة نارية يستقلها عائلة بالكامل تسببت في وفاة طفلة في عمر أشهر.

وقال شهود العيان إن سائق الدراجة النارية تعرض للنزول في منطقة غير ممهدة بسبب أعمال الصيانة مما تسبب في انقلابه ووفاة طفلته.