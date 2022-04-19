الأمم المتحدة تدعو إلى وقف إطلاق النار خلال عيد الفصح في أوكرانيا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى وقف إنساني في عيد الفصح لأربعة أيام للقتال في أوكرانيا، موضحا أن الأمم المتحدة ستقدم خططا مفصلة إلى الأطراف، وأنها مستعدة لإرسال قوافل مساعدات إنسانية إلى ماريوبول وخيرسون ودونيتسك ولوهانسك، ابتداء من الخميس المقبل، وحتى الأحد 24 أبريل، تاريخ عيد الفصح الأرثوذكسي، الذي يحتفل به معظم الأوكرانيين، والروس.

وبحسب تصريحات نقلتها وكالة رويترز، قال جوتيريش للصحفيين في نيويورك إن الاحتياجات الإنسانية هامة للغاية، وليس لدى الناس طعام أو ماء أو إمدادات لمعالجة المرضى أو الجرحى أو لمجرد العيش كل يوم، وتابع أن الوقف الإنساني لإطلاق النار سيسمح بالمرور الآمن للمدنيين المستعدين لمغادرة مناطق الصراع، فضلاً عن السماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص في المناطق الأكثر تضررا.

12 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية في أوكرانيا

وأضاف جوتيريش، أن أكثر من 12 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية في أوكرانيا، وأنه بدلاً من الاحتفال بحياة جديدة، يتزامن عيد الفصح هذا مع هجوم روسي في شرق أوكرانيا، لذا، فإن التركيز المكثف للقوات والقوة النارية يجعل هذه المعركة حتمًا أكثر عنفًا ودموية وتدميرًا، كما أن الهجوم والخسائر الفادحة التي شهدناها على المدنيين حتى الآن قد تتضاءل مقارنة بالرعب الذي ينتظرنا.

بدء الهجوم الروسي على دونباس

يذكر أن روسيا كانت قد شنت هجومها في شرق أوكرانيا، إذ أعلنت موسكو أن قواتها نفذت واحدة من أكبر وابل الضربات منذ بداية الغزو، إذ أصيب ما مجموعه 1260 هدفا عسكريا بالصواريخ والمدفعية خلال الليل على طول خط المواجهة البالغ طوله 300 ميل في منطقتي دونباس وخاركيف، وفقا لمسئولين روس.