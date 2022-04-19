عاجل.. روسيا تطرد عدد من ممثلي السفارة البلجيكية ردا على قرار مماثل

أفادت شبكة «روسيا اليوم»، في نبأ عاجل منذ قليل، أن وزارة الخارجية الروسية، أعلنت طرد عدد من موظفي السفارة البلجيكية في موسكو بوصفهم «أشخاصا غير موغوب فيهم»، كرد فعل لقرار مماثل سابق اتخذته بلجيكا على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.

روسيا تستدعي سفير بلجيكا على خلفية طرد دبلوماسيها

واستدعت الخارجية الروسية، سفير المملكة البلجيكية ماركو ميشيلسن، لإبلاغه باحتجاجها الشديد، على القرار الذي وصفته بالاستفزازي للسلطات في بلجيكا، عقب طردهم 21 دبلوماسيًا روسيًا.

وسلمت الخارجية الروسية، السفير، بحسب بيان لها، مذكرة أعلنت خلالها عن عدم رغبتها في تواجد عدد من موظفي السفارة البلجيكية في موسكو، وعلى الرغم من أنها لم تحدد عددهم، إلا أنها أمهلتهم فرصة حتى 3 مايو المقبل لمغادرة البلاد.