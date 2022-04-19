حرب روسيا وأوكرانيا.. تعقد المفاوضات والأمم المتحدة تدعو لهدنة

تشهد حرب روسيا وأوكرانيا تطورات على مدار الساعة وتزامنا مع بدء العملية العسكرية الروسية شرق أوكرانيا، وتطورات الأوضاع فى مدينة ماريوبول الأوكرانية، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش لهدنة إنسانية في أوكرانيا لمدة 4 أيام.

وأعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن، يجري محادثات عبر الفيديو مع الحلفاء لبحث الأزمة الأوكرانية، منوها بأن الهدف من المحادثات هو مناقشة الدعم المتواصل لأوكرانيا والجهود الرامية لتحميل روسيا المسؤولية

بايدن يجري محادثات مع الحلفاء لبحث الأزمة

فى السياق، قال أحد مستشاري الرئيس الأوكراني، إن المفاوضات مع روسيا أصبحت أشد تعقيدًا، بسبب الأوضاع في مدينة ماريوبول والتي سيطرت عليها القوات الروسية بشكل شبه كامل.

وقال عضو وفد التفاوض الأوكراني ميخايلو بودولياك، إنه من غير الممكن تحديد موعد الجولة المقبلة من المفاوضات مع روسيا.

فيما اعتبر عضو وفد التفاوض الأوكراني، أن موسكو تراهن على المرحلة الثانية من عمليتها العسكرية في الشرق الأوكراني، من أجل تقوية موقفها فى المفاوضات وفقًا لما نقلته رويترز.

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا في الرابع والعشرون من فبراير الماضي، أي منذ شهرين، وفرضت عدد من الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا على رأسهم أمريكا وبريطانيا

وأجريت عدد من جولات المفاوضات بين الجانبين الروسى والأوكرانى كان آخرها قبل نحو 3 أسابيع فى تركيا ،ولم تسفر المفاوضات عن نتائج على أرض الواقع حتى الوقت الحالى

روسيا تتمسك بنزع سلاح أوكرانيا

وتتمسك روسيا بنزع سلاح أوكرانيا، ووقف مساعيها للانضمام إلى الناتو،فيما تطالب كييف بضمانات دولية متعددة من أجل وقف أي هجوم روسي مستقبلي على أراضيها.

كما ترفض أوكرانيا التخلي عن سيادتها على مناطق شرقي البلاد، أو الاعتراف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم.