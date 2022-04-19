زوج يقتل زوجته بـ«الشومة» في مشاجرة بسبب قائمة العفش بالدقهلية

لقيت زوجة شابة مصرعها خلال مشاجرة مع زوجها في محافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، واتهمت أسرتها زوجها بالتعدي عليها بعصا خشبية «شومة»، مما تسبب في مصرعها في الحال، إثر نشوب خلافات زوجية بينهما، نتيجة انفصالها عنه منذ فترة، ومطالبته له بالتنازل عن قائمة المنقولات، فيما برر الزوج فعلته لشكه في سلوكها، وأمرت النيابة العامة بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحها لبيان سبب الوفاة، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

مصرع ربة منزل على يد زوجها

تبلغ لمأمور مركز شرطة بلقاس بمصرع ربة منزل على يد زوجها خلال مشاجرة بينهما بعزبة «شقرف»، التابعة للمركز ووفاتها، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة بلقاس إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع «آية ر. أ.»، 28 سنة، بعد تعدى زوجها عليها بالضرب على رأسها مستخدماً قطعة خشبية «شومة»، فسقطت أرضاً وتوفيت في الحال، وتركها وفر هارباً.

سبب وفاة الزوجة

وبالفحص تبين أن المتوفاة كانت قد تركت منزل الزوجية منذ عدة شهور، بسبب خلافات سابقة مع زوجها، وشكه في سلوكها، وجرى الصلح بينهما وعادت إلى منزل الزوجية فى بداية شهر رمضان، إلا أن الخلاف تكرر بينهما اليوم، وتطور الأمر إلى مشاجرة بينهما، قام على أثرها الزوج بالتعدي على زوجته، ومحاولة إجبارها على التنازل عن قائمة منقولاتها، قبل أن يقوم بضربها بـ«شومة» على رأسها، مما أسفر عن وفاتها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات، وأمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحها وبيان سبب الوفاة.