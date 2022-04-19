المشدد 5 سنوات غيابياً لعامل هدد شخصاً بإفشاء صور فاضحة بالدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الثالثة بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد 5 سنوات غيابياً لعامل مقيم بقرية «بدواي»، التابعة لمركز المنصورة، وذلك بعد اتهامه بتهديد أحد الأشخاص عن طريق مراسلات تطبيق «فايبر»، وإفشاء صور مخلة بالشرف جرت له في مكان خاص مقابل دفع مبالغ مالية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار خالد عبد الحميد السعدني، والمستشار الدكتور خالد عبدالهادي الزناتي، والمستشار شعبان إبراهيم غالب، وأمانة سر سامح إبراهيم الموافى وأحمد عاشور الدريني وتامر عبد المعبود المتولي في القضية 7348 لسنة 2019 جنايات مركز المنصورة والمقيدة كليا برقم 2515 لسنة 2019كلي جنوب المنصورة.

إحالة القضية إلى جنايات المنصورة

وأمر المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، في وقت سابق، بإحالة المتهم «فتحي م. م.ع.»، هارب، 27 سنة، مقيم بناحية «بدواي»، مركز المنصورة، لأنه بتاريخ سابق على 30/1/2018 بدائرة مركز المنصورة، محافظة الدقهلية، هدد المجني عليه «محمد ع. س. أ.»، عن طريق مراسلات عبر تطبيق «فايبر» بإفشاء صور مخلة بالشرف جرت له في مكان خاص، وكان هذا التهديد مصحوباً بطلب وهو دفع المجني عليه مبلغ مالي.

المتهم هدد المجني عليه بصور مخلة بالشرف

وتضمن أمر الإحالة قيام المتهم بنقل بجهاز من الأجهزة صور مخلة بالشرف للمجني عليه، قاصداً من ذلك الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة له على النحو المبين بالتحقيقات، وتعمد إزعاج المجني عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأكدت تحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بفرع شرق الدلتا، قيام المتهم بإرسال رسائل كتابية وصور مخلة للمجني عليه عبر إحدى التطبيقات بهاتفه وتهديده بإفشاء تلك الصور التي تحصل عليها فى مكان خاص لحمله على تقديم له مبالغ مالية.

وأٌثبت تقرير الفحص الفني للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من تضرر المجني عليه من تلقي رسائل تهديد وابتزاز جنسي وطلبة منه مبالغ الية بواسطة شريحة هاتف محمول مسجلة باسم المتهم.