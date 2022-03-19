تجديد حبس «زوجة وعشيق» تسببا في مصرع زوجها: متهمان بتقييده وممارسة الجنس أمامه

قررت جهات التحقيق تجديد حبس زوجة وعشيقها تسببا في مصرع زوجها في منطقة بولاق الدكرور بعد تقيده بالحبال وممارسة علاقة غير شرعية على مرأى ومسمع منه لإجبارة على طلاقها 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

ووفق التحقيقات الأولية، قامت المتهمة بإذلال زوجها لإجباره على طلاقها، إذ استعانت بعشيقها الذي يصغرها بقرابة 10 سنوات، وأقاما علاقة جنسية أمام أعين الزوج، بعد أن قيداه بالحبال وقامت الزوجة بتخديرة عن طريق وضع حبوب مخدرة له في فنجان قهوة للتمكن من تقيدة بمساعدة عشيقها داخل منزل الزوجية في بولاق الدكرور.

واضطر الزوج وفق التحقيقات أن يطلق زوجته شفهيًا بعد أن رفض النطق بكلمة الطلاق من قبل لشعوره بإحتياج أطفاله إلى أمهم ورعايتها ورغبة منه في جعلهم يعيشون حياة أسرية سوية.

وصلة تعذيب انتهت بالطلاق

وكشفت التحريات تعرض الزوج لوصلة من التعذيب على يد زوجتة وعشيقها حتى طلقها، وبمجرد أن غادرت الزوجة وعشيقها الغرفة، تمكن الزوج من فك قيوده ليقفز من شرفة الغرفة التي تركوه بها ليلقى مصرعة على الفور، إثر رؤية زوجته في أحضان عشيقها وعلمه بأنها كانت تخونه منذ فترة طويلة من الوقت.

هروب المتهمين 3 أيام قبل القبض عليهما

واستمرت رحلة هروب الزوجة وعشيقها بعد انتحار الضحية 3 أيام، ثم جرى ظبطهم، لتنتهي الرحلة بسقوطهما في يد المباحث بعد فرارهما إلى الإسماعيلية، ظنًا منهما أنهما سيفلتان بفعلتهما، وبمواجهتهما، أقرا بالواقعة وجرى تحويل الواقعة للنيابة العامة التي تتابع التحقيق في الواقعة.