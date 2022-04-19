قطع خط بنزين شركة بترول وعمل حنفية.. المشدد 7 سنوات لعامل في الدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثالثة بمحافظة الدقهلية، اليوم، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات غيابيًا، لاتهامه مع 9 متهمين أخرين بإتلاف خط نقل مواد بترولية «عمدًا»، وسرقة مواد بترولية بقيمة بـ 181300 جنيه بعد قيامهم بكسر خط نقل مواد بترولية «متكثفات»، الممتد عبر منطقة أبو ماضي مرورا بمركز طلخا محافظة الدقهلية إلى مركز طنطا بمحافظة الغربية، وتثبيت محبس وسرقة المواد البترولية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار خالد عبد الحميد السعدني، والمستشار الدكتور خالد عبدالهادي الزناتي، والمستشار شعبان إبراهيم غالب، وأمانة سر سامح إبراهيم الموافى وأحمد عاشور الدريني وتامر عبد المعبود المتولي.

اتهام 10 أشخاص بإتلاف خط بترول

كان المستشار علاء السعدني المحامي العام الاول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قد أحال إلى محكمة جنايات المنصورة المتهم «محمد . م .ا.ا»، مع 9 متهمين أخرين سبق محاكمتهم لأنهم في غضون الفترة من أكتوبر 2019 وحتى 8 ديسمبر 2019 بدائرة مركز طلخا بمحافظة الدقهلية أتلفوا عمدا خط من خطوط البترول، وهو خط نقل مواد بترولية، الممتد من منطقة أبو ماضي مرورا بمركز طلخا إلى مركز طنطا بمحافظة الغربية والمملوكة لإحدى شركات القطاع العام، شركة أنابيب البترول، المعدة للنفع العام بأن ثقبوا به جزءا وثبتوا عليه أداة «محبس»، وترتب على ذلك توقف إمدادات المنتجات البترولية فترة زمنية مؤقتة، وقاموا بسرقة المواد البترولية وكان ذلك ليلا وبالطريق العام بواسطة أدوات «خرطوم، محبس، كوع، مفتوح بلدي»، وقاموا بأعمال حفر على خط أنابيب البترول دون مراعاة المساحات والمسافات المقررة قانونا وبدون ترخيص.

كميات المواد البترولية المسروقة

وأكدت تحريات المباحث الجنائية صحة الواقعة وضبط كمية من المواد البترولية بخزان السيارة رقم «ر ق د 9461» وقد تبين أن الكمية المضبوطة 11100 لتر تبلغ نسبته 18.8 طنا بما يعادل 25000 لتر مكعب، وتقدر قيمته 18800 جنيه، وأكد التقرير الفني أن تكلفة إصلاح الخط تقدر بقيمة 76470 ألف جنيه.