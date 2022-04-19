«أحمد راؤول» مؤلف أغنية «هتعدي» لمستشفى 57357: «كتبتها بشعورهم»

شارك كل من محمد أنور، و«أوس أوس» و«ويزو» نجوم كوميديا مسرح مصر إعلان مستشفى 57357 لمرضى سرطان الأطفال وذلك من خلال أغنية تحت عنوان «هتعدي» التي تحتوي على كلمات تشجيعية لدعم محاربي مرضى السرطان.

وأعرب الكاتب والمؤلف «أحمد حسن راؤول» في تصريح خاص لـ«الوطن» عن مدى سعادته البالغة لترشيحه بتأليف كلمات أغنية «هتعدي» لدعم محاربي السرطان الأطفال: «بكون مبسوط جدًا لما بعمل أغنية وطنية أو خيرية، وبيكون مهم بالنسبالي جدًا»، موضحًا سبب اختياره لهذه الكلمات والرسالة المقدمة منها: «اخترت كلمات الأغنية دي لأني كنت عاوز أخلى في أمل جوا الأطفال عشان لما يسمعوها، يكون فيه سعادة جواهم ومش يعيطوا وده الهدف من الموضوع».

المدة التي استغرقتها كلمات الأغنية في تأليفها

وتابع « راؤول» أن تأليف كلمات الأغنية استغرقت مدة لا تتجاوز 24 ساعة: «الأغنية ألفتها في يوم والحمد لله حتى لما راحت الشركة متغيرش كلمة في الأغنية وعجبتهم من أول مرة»، مضيفًا أنه يشعر بالسعادة والفخر بسبب ردود أفعال المشاهدين للإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «لما شوفت ردود فعل الناس عليها عبر الفيسبوك كنت مبسوط جدًا لأني الرسالة بتاعتي وصلت، وبالنسبالي حدث مهم جدًا أني أوصل الرسالة».

راؤول: كنت بكتب الأغنية بشعور الأطفال

وأشار«راؤول» أنه كان يسعى إلى توصيل الرسالة، وليست مجرد كلمات، فعندما كان يؤلف الكلمات واجهته بعض الصعوبات، لأنه كان يحرص على أن تزرع الكلمات السعادة في قلوب الأطفال، موضحًا: «لما كنت بكتب الكلمات كنت بكتب بشعورهم، وكنت بفكر إزاي أني اختار الكلمات تحكي للطفل على حدث زي ده ، وأخليه يقوى، ويقوم من تاني يوقف على رجله».

كلمات أغنية «هتعدي»

هتعدي بس انت تاخدها تحدي وتقف وتقول مين قدي

أنا جامد ومبيأسش

لأ صدق.. حلمك بكرة هيتحقق

وإن قابلك خوف قوم برأ قوله أنا واقف مبخافش

اجمدوا ومحدش يقلق المحنة دي مهما تطول

بإيدينا نعدى ونرجع اقوى وأحسن من الأول

طول ما الروح فيك بتدب عيش عمرك أعشق حب

وإن يوم السور كان عالي.. اتعفرت نط وشب.