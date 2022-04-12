رئيس «محلية النواب» عن البناء المخالف: سرطان يعيش داخل محافظات مصر

أكّد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أنَّ ملف التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف من الملفات الشائكة، قائلًا إنَّ كثيرا من الحكومات حاولت فك طلاسم هذا الملف الذي تحوّل إلى خلايا سرطانية منتشرة في ربوع مصر، لا سيما أن المواطن الذي يرغب في مسكن تعمل الدولة على التخطيط والتنظيم لتوفير حياة كريمة له وذلك من خلال ورقة الإجازة وتعني رخصة الإجازة للبناء.

ملف التعدي على الأراضي الزراعية

وأشار السجيني، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وذلك لمناقشة ملف التعدي على الأراضي الزراعية والإجراءات التي تمّ اتخاذها في ضوء الصالح العام، إلى أنَّ رخصة الإجازة للبناء هي الأزمة التي تواجه كثيرًا من المواطنين، ما أدى إلى تشكيل لوبي المصالح الذي ساهم في زيادة البناء العشوائي.

وقال السجيني: «البناء المخالف والعشوائي أدى إلى اقتراض مصر لتنفيذ المصارف، وبالتالي المشكلة ليست في الحكومة بل في المنظومة المتكاملة بين الحكومة والبرلمان والمواطن.

مواجهة ملف البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية

وشدد السجيني على أنَّ القيادة السياسية انتفضت لمواجهة ملف البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية، لافتًا إلى أنَّ لجنة الإدارة المحلية حرصت على القيام بعدد من الزيارات للتأكّد من قيام الأجهزة المعنية بدورها في مواجهة البناء المخالف.

وأوضح أنَّ المواطن سيشعر بأن الجميع ضده إذا لم يتمّ توفير السكن المناسب له، مبينًا أن اللجنة لن تترك ملف التعدي على الأراضي الزراعية.