في أول تصريح له.. نجل ليلى نصر يكشف سبب وفاة والدته: «مش سرطان»

تصدرت الفنانة ليلى نصر، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، خاصًة بعدما تفاجأ عدد كبير من الجمهور بخبر وفاتها، الذي أعلن عنه أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في تصريحات سابقة لــ «الوطن».

من جانبه كشف نجل الفنانة الراحلة ليلى نصر، في تصريحات خاصة لــ«الوطن»، عن سبب وفاة والدته، قائلًا: «الأخبار التي تم تداولها عن والدتي بشأن أنها توفيت بمرض السرطان، ليس لها أي شأن من الصحة».

«آدم» نجل ليلى نصر: والدتي توفيت السبت الماضي

وأشار «آدم»، نجل الفنانة ليلى نصر، إلى أن والدته توفاها الله يوم السبت الماضي، وليس يوم الأحد، كما يزعم البعض.

من هي ليلى نصر؟

تُعد ليلى نصر، ممثلة مصرية، ولدت في عام 1938، وكان أول أعمالها هو فيلم «قلب في الظلام»، الذي تم عرضه في عام 1960، لتشارك بعده في العديد من الأعمال الفنية المختلفة، سواء في مجال السينما أو التليفزيون، ومن أبرز أعمالها هم: «ذئاب الجبل، التوأم، حديث الصباح والمساء، الأب الروحي، عصافير النيل».

آخر أعمال الفنانة ليلى نصر في التيلفزيون

يشار إلى آخر أعمال الفنانة الراحلة ليلى نصر، في مجال التليفزيون، هو مسلسل «الأب الروحي 2»، الذي تم عرضه خلال عام 2018، إخراج تامر حمزة، وتأليف كل من: هاني سرحان، نبيل عبد الحميد، إذ كان يدور هذا العمل الدرامي في جو مليء بالتشويق والإثارة.