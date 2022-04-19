«حجازي» يواجه توفيق عبد الحميد بالحقيقة في الحلقة 18 من مسلسل يوتيرن

شهدت أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 18، مفاجأة تعرضت لها ريهام حجاج «يارا» في التحقيقات الخاصة بتصوير فيديوهات لـ«سعيد» سائق زوجها، في غرفة نومها، تشير إلى وجود علاقة بينهما، وذلك من تخطيط زوجها أيمن القيسوني «يوسف»، بالإضافة إلى فيديوهات لمحمود حافظ «شوقي»، لتنكر كل هذا أمام المباحث، مؤكدة أنها خارج منزلها منذ فترة طويلة.

مسلسل يوتيرن الحلقة 18

في إطار الحلقة 18 من مسلسل يوتيرن، اعترف محمود حجازي «ياسر» لوالده توفيق عبد الحميد «دكتور حاتم» بما ارتكبه في حق زوجته نورهان، وإجهاض طفلها حتى لا يشاركه في الميراث، وأثناء الحديث تلقى اتصالًا من والدته لإبلاغه بالقبض على أخته ريهام حجاج ليهرول أبيه سريعًا خارج المكتب.

في نفس الوقت، انتهز محمود حجازي «ياسر» خروج والده من المنزل، ليفتش عن الأوراق المالية للمستشفى، ليتمكن من استغلالها فيما بعد، وصور أرقام الحسابات البنكية الخاصة به.

وتدور أحداث مسلسل يوتيرن في إطار درامي تشويقي، حول حادث سيارة تورطت فيه بطلة العمل برفقة نجل خالتها، وكذبة صغيرة غيرت مجرى حياتها، وانتهت حياتها الزوجية.

أبطال مسلسل يوتيرن

مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج، كريم قاسم، أيمن قيسون، توفيق عبدالحميد، صفاء الطوخي وعبير صبري، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.