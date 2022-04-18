القبض على ريهام حجاج بتهمة «الخيانة» في الحلقة 17 من مسلسل يوتيرن

شهدت أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 17، زيارة محمود حجازي شقيق ريهام حجاج «يارا»، لمكتب أيمن القيسوني «يوسف» زوجها؛ لتصفية الأمور بينهما بعد ما تهجم على بيته وسرق فيديوهات كاميرات المراقبة، كما عرض عليه مشاركته في مشروع مستشفى استثماري.

أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 17

في الوقت نفسه من أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 17 بطولة ريهام حجاج، كشف أيمن القيسوني «يوسف»، عن مراقبة زوجته له، بإرسال ابن خالتها هشام عاشور؛ لمعرفة مكان محمود حافظ «شوقي» وإبلاغ الشرطة عنه، إلا أن «يوسف» تحايل عليهم وضللهم في طريق خطأ.

وفي نفس الوقت وصلت ريهام حجاج «يارا» وهشام عاشور، إلى بيت كبير ليتفاجأ بوجود ابن خالتهما الثاني كريم قاسم «خالد» في نفس البيت، واتضح أن أيمن القيسوني «يوسف» رتب كل ذلك ليثبت للشرطة خيانتهم، وترك في البيت عقد إيجار باسم زوجته «يارا».

القبض على ريهام حجاج بتهمة الخيانة

وتوالت أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 17، بالقبض على ريهام حجاج وابن خالتها كريم قاسم «خالد» بتهمة الخيانة، بعد ما أبلغ أيمن القيسوني زوجها ضابط المباحث عصام السقا.