مسلسل يوتيرن الحلقة 18.. أيمن القيسوني يفبرك فيديوهات لـ ريهام حجاج

شهدت أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 18، القبض على ريهام حجاج «يارا» وواجها الضابط عصام السقا، بالفيديوهات المفبركة التي صورها زوجها أيمن القيسوني «يوسف» لها لإثبات خيانتها، وهو ما أصابها بصدمة كبيرة.

أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 18

وضمن أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 18 بطولة ريهام حجاج، واجه توفيق عبدالحميد «دكتور حاتم»، ابنه محمود حجازي، بأنه وراء إجهاض زوجته الثانية نورهان، وقتل ابنه الثاني، ليتفاجأ باعتراف ابنه مبررا بأنه خائف من مشاركته في الميراث، مما أثار غضبه.

وزارت أسرة ريهام حجاج «يارا»، ابنتهم في النيابة، ليقفوا بجانبها ويساندوها، بعد ما انتشرت أخبار القبض عليها على الإنترنت بتهمة الخيانة، وأخبرها والدها أنه لن يهدأ إلا عندما يعيد لها حقها.

مسلسل يوتيرن الحلقة 18

وفي نهاية مسلسل يوتيرن الحلقة 18، ذهبت زوجة كريم قاسم «خالد»، عبير صبري، إلى بيت نانسي صلاح، بعدما أخبرها أيمن القيسوني، بوجود دليل على خيانة زوجها مع ابن خالته ريهام حجاج «يارا».