توفيق عبد الحميد يستجوب سكرتيرة نجله في مسلسل يوتيرن الحلقة 17

شهدت أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 17، بطولة ريهام حجاج، استجواب توفيق عبد الحميد «دكتور حاتم»، سكرتيرة ابنه ياسر محمود حجازى، لسؤالها عن المتسبب في تحريضها على حقن زوجته للتخلص من جنينها، إلا أنها أنكرت وعندما هددها بعثوره على «أمبول» في صندوق القمامة في مكتب ابنه، توترت وكادت تعترف.

مسلسل يوتيرن الحلقة 17

وفي إطار الحلقة 17 من مسلسل يوتيرن، حاولت ريهام حجاج الصلح بين والدتها صفاء الطوخي «موني» ووالدها توفيق عبد الحميد «دكتور حاتم»، بعدما خيرته بين الطلاق منها أو طلاق زوجته الثانية «نورهان» لتترك له البيت وتمكث عند أختها.

وفي نفس الوقت، واجهت ريهام حجاج «يارا» أخوها محمود حجازي بالحقائق التي اكتشفها والدها عن إجهاضه لزوجته ليفاجأها باعترافه بفعل ذلك، لأنه كاره أن يكون له أخ من زوجة أبيه يشاركه في الميراث.

أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 17

كما جاء ضمن أحداث الحلقة 17 من مسلسل يوتيرن، إبلاغ أيمن القيسوني «يوسف» عن زوجته ريهام حجاج «يارا» وابن خالتها كريم قاسم «خالد» بتهمة الخيانة، بعد ما تلاعب بهم وأرسلهم إلى بيت لمقابلة محمود حافظ «شوقي» ليتفاجأوا هناك بالفخ المدبر لهم.

مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج، وكريم قاسم، أيمن القيسوني، وتوفيق عبد الحميد، وصفاء الطوخي وعبير صبري، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.