على قديمه.. عبدالله غيث: أنطوني كوين طمع في دور حمزة بن عبدالمطلب بفيلم الرسالة

احتار المخرجون والمنتجون في اختيار أبطال العمل السينمائي الرائع «الرسالة»، ولكن الدور ينادي صاحبه لذا كانت البطولة من نصيب الفنان عبد الله غيث الذي كشف في إحدى حواراته التلفزيونية السابقة سبب اختياره كما تحدث عن طلب الممثل الكبير أنطون كوين منه.

حبه لتقديم شخصيات تعكس طموحات وأحلام المواطن المصري

وقال الفنان عبدالله غيث، في تصريحات تليفزيونية سابقة، إنه يحب تقديم الشخصيات التي تعكس طموحات وأحلام المواطن المصري، سواء كان هذا الشخص من فئة اجتماعية عليا أو طبقة متوسطة أو دنيا، لافتا إلى أن إجادته للهجات المصرية الأصيلة التي تشمل الفلاحين والصعايدة والبدو: «أنا معجون في طين الأرض المصرية ونشأت في قرية واتربيت من صغري في حي الحسين والأزهر وخالطت كل الأنماط المصرية وعرفت البيه والباشا والواطي والعالي والفلاح والصعيد وأنا مرآة لمجتمعي لأن الفنان مرآة لمجتمعه واتولدت في محافظة الشرقية ونشأت في بيت خالي وكانت نشأة لها دور في تثقيفي الديني».

تعليقه على أداء فاتن حمامة لدور الفلاحة

وأوضح الفنان خلال استضافته ببرنامج سواريه المذاع على «ماسبيرو زمان»، أنه عمل مع الفنانة فاتن حمامة في فيلم الحرام وحينها لجات الفنانة إلى فلاحة من قرية ناهيا لكي تعلمها لهجة الفلاحين وحركاتهم وحصلت على دروس خصوصية من هذه الفلاحة الفقيرة لتجيد أداء الدور، مواصلا: «أنا مش محتاج حد يديني كورس هههه».

اختياره لفيلم الرسالة

وكشف الفنان عن كواليس اختياره لبطولة فيلم الرسالة مبينا أنه لم يأخذ الأمر على محمل الجد في البداية ولكن بعد التواصل معه بجدية ذهب إلى شاب سوري في فندق بالقاهرة ورشحه لأداء فيلم حمزة بن عبد المطلب ولكن أخبره بأن الاختيار النهائي له سيعتمد على قرار لجنة للفيلم في لندن.

كواليس فيلم الرسالة

وواصل الفنان عبد الله غيث: «الفن مافيهوش كبير وأنا عملت اختبار ولبست اللبس التاريخي والعمة، الاختبار شيء عادي، وأنطوني كوين كان مرشح لدور أبو سفيان ولكنه شبط في دور حمزة بن عبد المطلب لأن ده فارس الفيلم، وبعدما راحت الصور لندن قالي المخرج مصطفى العقاد إن دوري هيكون حمزة ومنافسي في النسخة الأجنبية أنطوني كوين وأنا حسيت برعشة وخوف من هذا الغول لأني بعتبره أحسن ممثل وملامحه شرقية، بعدين قولت هتوكل على الله وأصور وروحت المغرب، وكل الناس حضرت بالآلاف تشوف مباراة التمثيل بيني وبين أنطون كوين، ومفروض كان هو يمثل بعدين أنا.. لكن بعتلي سكرتارية وقالي مثل أنت الأول عشان عاوز اتعلم منك كيف يكون الإنسان العربي، أنا عاوز أبقى عربي 100% وقرأت الفاتحة 100 مرة قلبي كان بيدق بس أول ما استدعوني للتصوير نزلت عليا السكينة، وقولت لنفسي أنا ممثل كويس أتوكل على الله أنت ابن حضارة آلاف السنين والإسلام بتاعك، دخلت على المشهد وعملته من أول مرة».