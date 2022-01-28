في ذكرى ميلاد عبدالله غيث.. «هرب من البيت والسينما لخشبة المسرح»

أحد أهم أعمدة الفن المصري، يستطيع التلون بين الأدوار بكل سلاسة ودقة، فاليوم 28 يناير، هي ذكرى ميلاد الفنان الكبير الراحل عبدالله غيث، الذي وُلد بمحافظة الشرقية، وانتقل للقاهرة بمقصد دراسته للمسرح في المعهد العالي للفنون المسرحية.

بدأ عبدالله غيث مشواره الفني، في الفترة الأخيرة من الخمسينيات، له مشاركات عديدة في السينما المصرية ولكن بأدوار صغيرة، من أبرزها دوره في فيلم «رابعة العدوية»، ولكن انطلاقته الحقيقية كانت على خشبة المسرح، فقدم العديد من المسرحيات التي تحسب له من أبرزها، مصرع كليوباترا، وصفعة مع الشيطان، ومن أهم أعماله في عالم التليفزيون، هو مسلسل المال والبنون، والرسالة، ومسلسل ذئاب الجبل.

هروب عبدالله غيث من الحياة للمسرح

وفي لقاء تليفزيوني سابق ببرنامج ماسبيرو زمان، قال الفنان الراحل عبدالله غيث إنه هارب من كل شيء في الدنيا لعالم المسرح، «أنا هارب من كل حاجة إلى خشبة المسرح هربان من المجتمع والبيت لخشبة المسرح وهربت من السينما لخشبة المسرح؛ لأن المسرح هو أبو الفنون والممثل اللي ميقدرش يثبت وجوده على خشبة المسرح يبقى ممثل ناقص شهادة التخرج كفنان».

شدة حبه لجماهير المسرح

وأضاف عبدالله غيث أنه وُلد على خشبة المسرح؛ لأنه يعشق الالتحام العضوي بينه وبين الجمهور، من خلال امتزاج أنفاس الفنان بأنفاس الجمهور، «أنا اتولدت فنان مسرح وعشقت المسرح والالتحام الحي بيني وبين الجمهور في صالة المسرح، وساعات بنسى إنني أنا الممثل، بتخيل إن الجمهور هو من يعتلي خشبة المسرح واحنا اللي نتفرج عليه في الصالة».

وأوضح «غيث» أنه عمل في السينما في فترة الستينيات، في وقت كانت السينما تقدم الفكر والتوعية الاجتماعية، «عملت أدهم الشرقاوي وفيلم الحرام وفيلم السمان والخريف، وحكاية من بلدنا، وتمن الحرية»، مشيرًا إلى أن عند مجيء النكسة توقفت السينما لفترة ليست بقليلة.

خوفه على أبنائه من قلق وتوتر الفن والسينما

واستكمل حديثه بأن الفنان عند وصوله لمكانة مرموقة في الفن ويتربع على القمة، وله مقدار معين عند الجمهور، لا يفرط في تلك المكانة بسهولة، «لما الفنان بيوصل لمكانة عالية مش بيحب يفرط فيها وده بيسبب خوف وهلع للفنان وده من أكبر الأسباب اللي خلتني مخليش ولادي يطلعوا فنانين، أنا حبي إن ولادي يعيشوا حياة هادية في غمار الناس والمجتمع».