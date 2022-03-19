سيمون: «عايشة وحيدة بعد وفاة بابا ومفهمتش نصايح فاتن حمامة»

كشفت الفنانة سيمون عن ذكرياتها مع عدد من أعمالها الفنية، قائلة: «بعد ما صورت مسرحية (لعبة الست) مع الفنان محمد صبحي وشوفت نفسي بعد تسجيلها، وعرضها في التلفزيون بقيت أضحك مع المسرحية كإني مش أنا اللي فيها».

أزعل لو حد متضايق قدامي

وأضافت «سيمون» خلال لقاء ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، الجمعة، أنها تشكل منذ صغرها الطاقة الإيجابية في محيطها والمقربين، معقبة: «مش بحب النكد والزعل وبحاول ألاقي من أي حاجة الحاجة الحلوة بتاعتها، أزعل أوي لو حد متضايق قدامي، وبحاول أخرجه من الضيقة لو قدرت».

ولفتت أنها مازالت تحتفظ بـ«تي شيرت» منذ أغنيتها «اتكلم جد»، موضحة أنها تعيش حاليًا وحيدة في مصر، إذ هاجر أخيها لكندا منذ وفاة والدهما.

ذكرياتها مع فاتن حمامة

وعن تفاصيل دخولها للوسط الفني، قالت: «الوسط كان غريب عليا، بكل الناس اللي فيه، ومن حظي الكويس إني اتقابلت في بداية حياتي مع فاتن حمامة، كانت بتقولي حاجات إنسانية كتير ومكنتش ساعتها فاهماها إيه، كانت بتقولي لو حد قالك حاجة غلط مترديش وأمشي طوالي، كنت ساعتها بقول يعني الناس هتقول إيه؟ مكنتش فاهمة، وقالتلي ركزي في اللي بتعمليه واستمري».

ابتعادها عن الفن

ولفتت سيمون إلى أنها قررت بعد وفاة والدها سنة 1991 الابتعاد عن الفن، معقبة: «لقيت بعدها حاجة لمعت في عيني، وقولت لما أحب أسيب الفن أسيبه عشان أنا عايزة أسيبه، مش عشان حد عاوز يمشيني أو يضايقني، فقررت من اللحظة اللي بابا مات فيها أبص للفن بطريقة مختلفة تمامًا، ولما مضيت على فيلم (آيس كريم في جليم) بعدها بابا توفى ومشفهوش».

أغنية «الروح الفرفوشة»

كما كشفت عن كلمات أغنيتها الجديدة «الروح الفرفوشة»، وهي: «أيتها الروح الفرفوشة النعنوشة البشبوشة احضري فورًا في الحال، بكفاية جروح ماهي مش ناقصة أصلها خالصة وعاملة مخالصة، ومحتاجة لترويق بال، أيوة زهقت تعبت احترت عاوزة أعمل لحياتي ريستارت، أخرج حبة من أحزاني وأرجع تاني زي ما كنت، من حقي أفرح لي شوية أصلي بجد اتخنقت».