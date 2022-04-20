إصابات واعتزال وتسمم.. أخبار الوسط الفني في 24 ساعة

شهد الوسط الفني خلال الـ24 ساعة الماضية العديد من الأحداث التي شغلت السوشيال ميديا، بين إصابات وعمليات جراحية واعتزال.

ونستعرض خلال السطور التالية أبرز هذه الأحداث.

إصابة ويجز في حادث سير

أعلن مغني الراب ويجز عبر حسابه بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، تعرضه لحادث في أثناء قيادة دراجة نارية ونشر صورة في أثناء وجوده في المستشفى، وعلق عليها قائلا: «لا أستطيع التوقف عن قيادة الدراجات النارية.. آسف أحبتي أنا تعرضت لحادث»، ليكشف بعدها عن أن الإصابة بسيطة في ذراعه.

محمود حجازي يخضع لعملية جراحية

كما أعلن الفنان محمود حجازي، في نفس اليوم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، خضوعه لعملية جراحية بسبب خلع كتفه.

وكتب حجازي قائلا: «الحمد لله عملت عملية النهاردة.. كان التوقيت صعب جدا عشان كان بقالي 5 أيام كتفي مخلوع وأنا بصور به ومعنديش إجازة ولسه بصور بس الحمد لله على كل شيء».

وتابع حجازي: «العملية نجحت وهخرج النهاردة وهكمل تاني تصوير من بكرة إن شاء الله للانتهاء من الأعمال الرمضانية، ويا رب شغلي السنة دي يكون عاجبكم، شكرا أستاذ دكتور محمد طه الشيوي».

تسمم الفنانة آية سماحة

كما كشفت الفنانة آية سماحة في تصريح لـ«الوطن» عن تطورات حالتها الصحية بعد تعرضها لحاله تسمم دخلت على إثرها المستشفى، حيث كانت تصور في منطقة شبرامنت، ورشت المكان بمبيد حشري بسبب الحشرات الموجودة في المكان بكثرة لتشعر بعد وقت قصير بدوخة والم شديد و توجهت إلى المستشفى لعمل فحوصات طبية، وعقب نتيجة التحاليل تم نقلها إلى الطوارئ لإصابتها بتسمم، وإجراء الإسعافات اللازمة.

اعتزال زيزي عادل

وفاجأت الفنانة الشابة زيزي عادل محبيها ومتابعيها عبر حسابها بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» بفيديو تعلن خلاله قرار اعتزالها الغناء بشكل نهائي، رغم أن الفن هو مصدر دخلها الوحيد، وأكدت أنها على يقين بأن الله سيرزقها، داعية أن ينعم الله عليها بنعمة ارتداء الحجاب.