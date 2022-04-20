حكاية مذبحة الوراق.. موظف يقتل شقيقيه بسبب الميراث

أعوام طويلة لم يفترق فيها الأشقاء السبعة عن بعضهم، كبروا سويا وتشاركوا الكثير من العادات والمواقف المؤثرة، التي شد من أزرها رابط الأخوة الذي جمعهم، لم يضعفه سوى مشكلات الميراث التي تكالبت يوما بعد يوم، حتى مساء أمس، حينما كانت تشير عقارب الساعة إلى السابعة ليلا، ليكتب صوت طلقات الرصاص، نهاية سنوات الأخوة ويفكك الأسرة بأكملها.

الميراث يتسبب في قتل الأشقاء السبعة لبعضهم

لم يجد الأخوة السبعة، حلًا لإنهاء الخلاف بينهم على «شقتين ميراث»، لينتهي الأمر بوفاة شقيقين، فيما ينتظر الثالث بتر قدمه، بعد أن أقدم «هاني» أحد الأشقاء، موظف بالسكة الحديد، على إطلاق الرصاص على أشقائه فأردى قتيلين في الحال وتمكن من الهرب، قبل وصول الشرطة تاركا السلاح الذي نفذ به جريمته في مسرح حادث مذبحة الوراق.

نفذ «هاني» جريمته في السابعة من مساء أمس، وعلى الفور وصلت الأجهزة الأمنية برفقة سيارة الإسعاف التي نقلت الجثتين لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، وجرى ضبط سلاح الجريمة «بندقية آلية»، وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثتين وبيان أسباب الوفاة رسميًا وكلفت المباحث بضبط الجاني.

أحد الأشقاء بين الحياة والموت

وقال «مصطفي. ف»، أحد أقارب الضحايا، إنّ ارتكاب الواقعة وقع خلال ساعة الإفطار، حيث نشبت مشادة كلامية من قبل «هاني» وأشقائه، أمسك خلالها المتهم بندقية آلية وأطلق منها عدة طلقات تجاه شقيقيه فماتا في الحال.

وتابع أنّ السبب هو الخلاف هو الميراث بين 7 أشقاء، وهم: «عاطف، هاني، أشرف، عبدالحميد، سعد، محمد، وصلاح»، وكشف عن وفاة «محمد وسعد»، فيما أصيب «صلاح»، بطلقة في الفخذ، ويخضع لعملية جراحية اليوم لبتر قدمه، وهو بين الحياة والموت.

شقتين على مساحة 200 متر سبب الجريمة

وأضاف مصطفى لـ«الوطن»: «كل فرد من الأشقاء الـ7 يمتلك سيارة ثمنها نصف مليون جنيه وجميعهم يعملون في مجال المصاعد وميسوري الحال، ولكن الموضوع شهد عنادا كبيرا بشأن تملك شقيقين منزلا مساحته 200 متر، وبدأت المشاكل منذ فترة طويلة وتم الصلح بينهم وتجدد خلافات الميراث وقت الجريمة، إذ كان المجني عليهم يجلسون وقت الإفطار برفقة والدهم المسن».

وتابع: «نشبت بين الأشقاء مشادة قام على إثرها المتهم بإلقاء حجر على شقيقه سعد، فأصابه في كتفه فرد عليه سعد وقتها: يا عم احنا في رمضان مش عاوز اتخانق معاك، إلا أنّ الجاني سارع إلى توجيه البندقية الآلية تجاهه فأصابه بطلقتين نافذتين، وفور سماع شقيقهما محمد صوت إطلاق الرصاص وشقيقه مسجى على الأرض، صعد إلى شقة شقيقه واستهدفه الجاني بـ4 طلقات فسقط قتيلا في الحال، وأصاب شقيقه الثالث وفر هاربا».

كان الموظف في هيئة السكة الحديد أطلق الرصاص على شقيقيه من بندقية آلية، فأرداهما قتيلين في الحال بسبب خلافات على الميراث بحسب رواية والدهم البالغ من العمر 77 عاما في محضر الشرطة.