«أمن الجيزة» تكشف ملابسات مقتل شخص وإصابة آخر بأعيرة نارية

كشفت أجهزة الأمن في الجيزة، ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص وإصابة آخر بأعيرة نارية، وتحرر محضر بالواقعة.

كان قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، تلقى بلاغا بوفاة أحد الأشخاص يعمل في مجمع سكني تحت الإنشاء إثر إصابته بعيار ناري في الجسم، وإصابة آخر يعمل بالمجمع السكني ذاته، إثر قيام حارس خصوصي بالمجمع السكني بإطلاق عيار ناري من طبنجة كانت بحوزته على سيارة ربع نقل، والتي كان يستقلها المتوفـى والمصاب رفقة باقي العمال حال خروجهم من إحدى بوابات المجمع السكني المشار إليه.

قائد السيارة حاول الانصراف مبكرا

وأوضحت التحريات أن قائد السيارة حاول الانصراف من البوابة قبل السماح له بالخروج فأطلق المتهم عيارا ناريًا تجاه السيارة لإيقافها؛ للتأكد من عدم وجود أي معدات خاصة بالمجمع السكني، ما أدى لوفاة وإصابة المذكورين ولاذ بالهرب.

العثور على سلاح الجريمة

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، والإدارة العامة لمباحث الجيزة يمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وضبط بإرشاده السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة «طبنجة»، واتخذت الإجراءات القانونية.