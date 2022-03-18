أمن الجيزة يكثف جهوده لضبط قائد ملاكي دهس 10 أشخاص بشارع العشرين

تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط سائق سيارة ملاكي تسبب في إصابة 10 أشخاص بمنطقة فيصل التابعة لمحافظة الجيزة، نتيجة السرعة الجنونية.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة وضبط المتهم بعد أن تمكن من الفرار، وأمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الحادث تمهيداً لتفريغها وكشف على ملابسات الحادث.

وأرسلت النيابة مندوبين لسماع أقوال المصابين ممن تسمح حالتهم الصحية، كما أرسلت للإدارة العامة للمرور لموافاتها ببيانات السيارة وقائدها لتسهيل عملية ضبطه والتحقيق معه.

كانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة تلقت بلاغًا بوقوع حادث بشارع العشرين وبالانتقال تبين إصابة 10 أشخاص اصطدمت بهم سيارة ملاكي وفر قائدها هارباً، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى، وتتابع النيابة العامة التحقيقات.

مصرع طفل وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بالمنوفية

ولقي طفل مصرعه وأصيب 3 آخرين في حادث تصادم أمس بمركز قويسنا التابع لمحافظة المنوفية حيث تلقى مأمور قسم شرطة قويسنا بلاغاً بوقوع الحادث وانتقلت قوة أمنية من القسم مصحوبة بسيارات الإسعاف وتبين مصرع طفل في المرحلة الإعدادية يدعى «حسام.م.ع»، 14 عاما مقيم بقرية كفر أشليم، دائرة القسم وإصابة 3 أخرين جراء اصطدام دراجتين ناريتين وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي الإسعافات، وتم تحرير محضراً بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.