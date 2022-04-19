مذبحة أسرية في الوراق.. موظف يقتل شقيقيه بالرصاص بسبب الميراث

أطلق موظف بالسكة الحديد الرصاص على شقيقيه بالوراق فأرداهما قتيلين في الحال وتمكن المتهم من الهرب، وتبين من تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المتهم دخل في خلاف مع شقيقيه بسبب الميراث، وتحول الأمر إلى مشاجرة أمسك خلالها المتهم بندقية آلية كانت معه وأطلق منها عدة طلقات على شقيقيه فماتا في الحال.

مقتل شابين

انتقلت قوة أمنية أشرف عليها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية إلى مكان الحادث وتم ضبط سلاح الجريمة وهو البندقية الآلية ونقل جثتي الشابين المتوفين إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي انتدبت الطب الشرعي لتشريحهما لبيان أسباب الوفاة رسميًا وكلفت المباحث بضبط منفذ مذبحة الوراق .

تفاصيل مذبحة الوراق

وتواصل قوة أمنية بقيادة المقدم هاني مندور رئيس مباحث الوراق جهود ملاحقة المتهم تمهيدًا للقبض عليه، وبسؤال والد المتهم والمجني عليهما (مسن) عمره 77 سنة، أقر بحدوث مشاجرة بين أبنائه الثلاثة على الميراث، وخلال المشاجرة أمسك أحدهما وهو موظف بالسكة الحديد بندقية آلية وأطلق الرصاص على شقيقيه فماتا في الحال بينما هو نجح في الهروب قبل وصول الشرطة.