غاز الفلفل والرصاص المطاطي.. الاحتلال يقتحم الأقصى لليوم السادس

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حماية مجموعات كبيرة من المستوطنين أثناء اقتحامهم باحات المسجد الأقصى، صباح اليوم الأربعاء، وفق ما ذكرته مصادر ووسائل إعلام فلسطينية.

استخدام غاز الفلفل والرصاص المطاطي

وحول التفاصيل فقد استخدم جنود الاحتلال غاز الفلفل والرصاص المطاطي في اعتدائهم على الشبان وكبار السن المرابطين داخل المسجد الأقصى، فيما توجه عدد من الجنود إلى المصلى القبلي لإخراج النساء منه وإغلاقه، ويأتي ذلك الاقتحام رغم قرار إسرائيل، مساء أمس الثلاثاء، منع اقتحامات المستوطنين لساحات المسجد الأقصى حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وفق ما تقلته قناة «العربية»، وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت الجمعة الماضي، المسجد القبلي في ساحات المسجد الأقصى المبارك، واعتدت على المعتكفين فيه ونكّلت بهم، وشنّت حملة اعتقالات واسعة في صفوفهم، إذ اعتقل نحو 470 منهم، فيما أصيب أكثر من 160 آخرين.