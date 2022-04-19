الاحتلال الإسرائيلي يقتحم المسجد الأقصى بالرصاص المطاطي وقنابل الصوت

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، قبل قليل، بأنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المسجد الأقصى بأعداد كبيرة، وأطلقت قنابل الصوت بشكل مكثف، واعتدت على المصلين والمرابطين بالرصاص المطاطي، حسب ما نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

استمرار الاقتحامات للمسجد الأقصى

وتستمر اقتحامات الاحتلال لـ المسجد الأقصى لليوم الخامس على التوالي، فيما حوّل المستوطنون باحات الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل إلى منصة لإقامة الحفلات وأغلقته في وجوه المصلين، في خطوة استفزازية للفلسطينيين.

صافرات الإنذار تدوي في المستوطنات

وكانت صافرات الإنذار دوت مساء أمس الاثنين في مستوطنات غلاف قطاع غزة، عقب غارات إسرائيلية استهدفت مواقع وورش للأسلحة تابعة لحركة حماس، وتزامن ذلك مع إطلاق مدفعية الاحتلال النيران باتجاه قوارب الصيادين الفلسطينيين في بحر غزة.