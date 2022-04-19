الإمارات تستدعي سفير إسرائيل احتجاجا على أحداث المسجد الأقصى والقدس

استدعت دولة الإمارات سفير إسرائيل لديها لإبلاغه احتجاج الدولة واستنكارها الشديدين على الأحداث التي يشهدها المسجد الأقصى والقدس، من اعتداءات على المدنيين واقتحامات للأماكن المقدسة، والتي أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين، مؤكدة ضرورة احترام الوضع القانون الدولي والتاريخي القائم، وعدم المساس بصلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى.

الإمارات تبلغ إسرائيل استنكارها الشديد لأحداث المسجد الأقصى

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، استدعت أمير حايك سفير دولة إسرائيل لدى دولة الإمارات، وأبلغته احتجاج الدولة الإماراتية واستنكارها الشديدين على الأحداث التي تشهدها القدس والمسجد الأقصى من اعتداءات على المدنيين واقتحامات للأماكن المقدسة، والتي أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين.

وأكدت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي الإماراتية ضرورة الوقف الفوري لهذه الممارسات وتوفير الحماية الكاملة للمصلين واحترام السلطات الإسرائيلية حق الفلسطينيين في ممارسة شعائرهم الدينية ووقف أية ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى، وأعربت في الوقت نفسه عن قلقها من تصاعد حدة التوتر الذي يهدد الاستقرار والأمن في المنطقة، حسبما نقلت صحيفة الإتحاد الإماراتية.

الإمارات تؤكد ضرورة احترام دور الأردن في رعاية المقدسات

وشددت الوزيرة الإماراتية على ضرورة احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية في رعاية المقدسات والأوقاف في القدس بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى.

وشددت الوزيرة الإماراتية على ضرورة خلق بيئة مناسبة تتيح العودة إلى مفاوضات جدية تؤدي في النهاية إلى تحقيق سلام عادل وشامل، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية في هذا الصدد، ومبادرة السلام العربية.