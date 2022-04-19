قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم المسجد الأقصى وتطرد المصلين منه

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، لتأمين الاقتحامات الجماعية للمستوطنين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا.

واقتحمت القوات الإسرائيلية، بأعداد كبيرة الأقصى، في محاولة لإخراج وطرد المصلين من باحاته تهيئة لاقتحامات المستوطنين الاستفزازية.

قوات الاحتلال تعتقل الأسير المحرر هاني بشارات من منزله في بيت لحم

وفي سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، فلسطينيا يدعى «ثائر مزهر» والد الشهيد أركان مزهر عقب اقتحام منزله في مخيم الدهيشة، كما اعتقلت القوات الإسرائيلية، الأسير المحرر «هاني بشارات» من منزله في بيت لحم، والشاب محمد زعول من قرية حوسان غرب المدينة.

بدوره، شارك المئات من أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية، بالإضافة إلى متضامنين أجانب في مظاهرة حاشدة في مدينة شيكاغو الأمريكية، تنديدا بالهجمة الإسرائيلية على أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة في مدينة القدس المحتلة.

صاروخ من المقاومة يستهدف طائرات الاحتلال

وكان مصدر في الفصائل الفلسطينية، قال في وقت سابق، إن الصاروخ الذي استهدف طائرات الاحتلال الإسرائيلية، التي قصفت فجر اليوم الثلاثاء، قطاع غزة من طراز ستريلا الروسي.

وأوضح المصدر، أن الصاروخ المحمول على الكتف تستخدمه الفصائل للمرة الأولى ضد طائرات الاحتلال، مشيرا إلى أن تجاوز قوات الاحتلال الإسرائيلي، لقواعد الاشتباك في القطاع سيقابل برد وسيؤدي إلى تفجير الأوضاع.

واعتدت قوات الاحتلال، على الفلسطينيين أثناء توافدهم لأداء صلاة الفجر بالمسجد الأقصى المبارك، ونصبت حواجز حديدية في مقبرة اليوسفية بباب الأسباط بالقدس المحتلة.

وفرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي قيودًا على دخول المصلين للبلدة القديمة بالقدس المحتلة، وسمحت فقط بدخول سكانها، واحتجزت هويات الوافدين للصلاة في الأقصى المبارك، تحضيراً لاقتحامات المستوطنين.

من جانبها، قال المركز الفسلطيني للإعلام نقلا عن مصادر محلية، قولها إن المتطرف يهودا جليك اقتحم الأقصى، والمصلون يرددون الله يرحمك يا معتز حجازي.

وأشارت مصادر محلية، إلى أنه تزامنًا مع اقتحام المستوطنين، بدأ المعتكفون داخل المصلى القبلي بالإرباك الصوتي من خلال الطرق على الأبواب للتشويش على اقتحام المستوطنين