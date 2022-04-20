ينتظر محبو الأعمال الرمضانية، مواعيد عرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج الحلقة 19 والقنوات الناقلة له، خاصة بعد الأحداث المثيرة التي انتهت عليها الحلقة السابقة، بعرض أيمن القيسوني «يوسف» فيديوهات للنيابة، تثبت اتهام زوجته ريهام حجاج «يارا» بالزنا.

مواعيد عرض مسلسل يوتيرن

وتستعرض «الوطن» مواعيد عرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج الحلقة 19 والقنوات الناقلة له، إذ تذاع لأول مرة على قناة CBC في تمام الساعة 6:15 مساءً، وعلى شاشة التلفزيون المصري بالقناة الثانية في ذات التوقيت، تزامنًا مع أذان المغرب وموعد الإفطار.

القنوات الناقلة لمسلسل يوتيرن

ويعرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج الحلقة 19 في تمام الساعة 8 مساءً على قناة المحور، وفي الساعة 10:30 مساءً على قناة ON، وعلى قناة الحياة 11:30 مساءً.

أبطال مسلسل يوتيرن

مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج، وباقة من نجوم الوسط الفني، بينهم كريم قاسم، توفيق عبدالحميد، أيمن القيسوني، محمود حجازي، صفاء الطوخي، وعبير صبري، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.