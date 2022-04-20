أسيوط تنهي استعداداتها لاحتفالات عيد القيامة المجيد وشم النسيم

أنهت مديرية أمن أسيوط، استعداداتها لتأمين احتفالات عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع «شم النسيم»، معلنة حالة الاستنفار الأمني، ورفع درجة الاستعدادات القصوى لتأمين جميع المنشآت الحيوية والحكومية والكنائس ودور العبادة خلال الاحتفال بقداس عيد القيامة وأعياد شم النسيم.

تأمين الكنائس والمنشآت الحيوية والأماكن العامة

وعقد اللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط، اجتماعات متتالية مع عدد من مساعديه وقيادات المديرية، لمراجعة خطة تأمين احتفالات الكنائس بعيد القيامة، وتشمل الخطة الأمنية تأمين جميع الكنائس، والمنشآت المهمة والحيوية، والأماكن العامة، ووضع خدمات أمنية نظامية وسرية ثابتة أمام جميع الكنائس.

وقال مصدر أمني لـ«الوطن»، إن إدارة المفرقعات والبحث الجنائي، ستبدأ قبل الاحتفالات بوقت كاف في تأمين وتمشيط الكنائس، ووضع كاميرات مراقبة، وربطها مع غرف التحكم في مختلف المراكز لمتابعة مجريات الأمور لحظة بلحظة، والتعامل فورًا مع أي حدث طارئ، إضافة إلى تكليف إدارة الحماية المدنية بنشر قواتها على جميع مداخل الكنائس والمنشآت المهمة والحيوية، موضحا أنه تم تشكيل غرفة عمليات ستعمل على مدار 24 ساعة، ستتابع لحظة بلحظة التأمين والسير في خطة التأمين التي تم وضعها وكيفية تطبيقها والمستحدث عليها وفقا للظروف الأمنية الطارئة.

الأنبا يؤنس يترأس قداس عيد القيامة بكتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل

فيما أكد مصدر بالكنيسة الأرثوذوكسية بأسيوط، أنَّ الأنبا يؤنس أسقف أسيوط وتوابعها ورئيس دير السيدة العذراء بدرنكة، سيترأس اللقان والقداس الإلهي في خميس العهد بكنيسة الشهيد مارجرجس بأسيوط، بينما سيترأس قداس ليلة البصخة والجمعة العظيمة وصلوات الجمعة العظيمة وقداس عيد القيامة المجيد بكتدرائية رئيس الملائكة بشارع النميس.

رفع درجة الطوارئ في أسيوط استعدادا لشم النسيم

كما وجه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء قطاعات الخدمات بالمحافظة، برفع درجة الطوارئ وتجهيز الحدائق والمنتزهات والاستعداد بمختلف المرافق والقطاعات الخدمية على رأسها مجالس المدن والأحياء والمستشفيات والإسعاف والتموين والطب البيطري ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، استعدادًا لاستقبال أعياد شم النسيم الإثنين المقبل.