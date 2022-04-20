أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 19 رمضان في سوهاج، والموافق الأربعاء 20 أبريل 2022، ومواقيت الصلوات الأخرى، التي تشغل أهالي المحافظة يوميا طوال شهر رمضان الكريم، وذلك لمعرفة موعد بداية ونهاية الصيام وأداء الصلوات الخمس في موعدها.

موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 19 رمضان في سوهاج

وجاء في بيان الهيئة المصرية العامة للمساحة، أن موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم الأربعاء 19 رمضان في سوهاج، سيحين في تمام الساعة 6:20 مساءً، حسب التوقيت المحلي لمدينة سوهاج، وهو ما يهتم به المواطنين في المحافظة، إذ ينهون صومهم بالإفطار في ذلك التوقيت.

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 19 رمضان في سوهاج

وبالنسبة للصلوات المختلفة، وموعد أذان كل صلاة خلال اليوم الأربعاء 19 رمضان، 20 من أبريل 2022، جاءت حسب التوقيت المحلي لمحافظة سوهاج، وإعلان الهيئة المصرية العامة للمساحة، كالآتي:

موعد أذان الفجر الساعة 3:57 صباحًا.

موعد الشروق 5:25 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:52 صباحًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:23 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 6:20 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 7:38 مساءً.

موعد أذان المغرب في جرجا

بينما في مركز جرجا، جنوب المحافظة، يختلف موعد أذان المغرب بفارق دقيقة واحدة عن مدينة سوهاج، حيث تحين صلاة المغرب في الساعة 6:19 مساءً، بخلاف مدينة سوهاج في تمام الساعة الـ6:20 مساءً.