أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 18 رمضان في سوهاج، والموافق السبت 19 أبريل 2022، ومواقيت الصلوات الأخرى، التي تشغل أهالي المحافظة يوميا طوال شهر رمضان الكريم، وذلك لمعرفة موعد بداية ونهاية الصيام وأداء الصلوات الخمس في موعدها.

موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 18 رمضان في محافظة سوهاج

وجاء في بيان الهيئة المصرية العامة للمساحة، أن موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم الثلاثاء 18 رمضان في محافظة سوهاج، يحين في تمام الساعة 6:19 مساءً، حسب التوقيت المحلي لمدينة سوهاج، وهو ما يهتم به المواطنون في المحافظة، إذ ينهون صومهم بالإفطار في ذلك التوقيت.

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 18 رمضان في سوهاج

وبعد عرض موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم الثلاثاء 18 رمضان في سوهاج، تستعرض الوطن، مواقيت كل صلاة خلال اليوم الثلاثاء 18 رمضان، وجاءت حسب التوقيت المحلي لمحافظة سوهاج، وإعلان الهيئة المصرية العامة للمساحة كالآتي:

أذان الفجر الساعة 3:58 صباحا

موعد الشروق 5:26 صباحا

أذان الظهر الساعة 11:52 صباحا

أذان العصر الساعة 3:24 مساء

أذان المغرب الساعة 6:19 مساء

أذان العشاء الساعة 7:37 مساء

موعد أذان المغرب في جرجا

وفي مركز جرجا جنوب المحافظة، يختلف موعد أذان المغرب بفارق دقيقة عن مدينة سوهاج، حيث تحين صلاة المغرب في الساعة 6:18 مساء، بخلاف مدينة سوهاج في تمام الساعة الـ6:19 مساء.