يهتم ويشغل عدد كبير من مواطني وقاطني محافظة سوهاج، بالبحث عن موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 12 رمضان في سوهاج والموافق الأربعاء 13-4-2022، وذلك استعدادا لإنهاء الصيام مع انطلاق مدفع الإفطار والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى بتقبل صالح الأعمال.

موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 12 رمضان في سوهاج

وأعلنت هيئة المساحة عبر موقعها الرسمي، موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 12 رمضان في محافظة سوهاج، إذ يترقب الكثيرون أذان المغرب، لقراءة القرآن قبل انطلاق مدفع الإفطار والدعاء بما يرغبون فيه، خاصة أن الدعوات في الشهر الكريم مستجابة.

ويؤذن اليوم لصلاة المغرب في الساعة 6:16 ويختلف التوقيت من مكان لآخر وفق الموقع الجغرافي داخل كل مدينة ومركز في أنحاء المحافظة، إذ يكون موعد أذان المغرب في مركز جرجا الساعة 6:15 مساءً، بينما في مدينة المنشاة في الساعة 6:16 مساءً، وتختلف المواعيد بفارق دقيقة على الأكثر في جميع مراكز المحافظة من طما شمالا إلى البلينا جنوبا.

مواقيت الصلاة اليوم 12 رمضان

وتقدم «الوطن» في التقرير التالي، مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم في محافظة سوهاج، وفق ما أعلنته هيئة المساحة المصرية، كالتالي:

- أذان الفجْر 4:05 صباحًا

- موعد الشروق 5:32 صباحًا

- أذان الظهر 11:54 صباحًا

- أذان العصر 3:25 مساءً

- أذان المغرب 6:16 مساءً

- أذان العشاء 7:33 مساءً

وموعد أذان الظهر في القاهرة في تمام الساعة 11:56 صباحًا، بينما يُرفع أذان العصر 3:30 مساءً، ويكون موعد أذان المغرب 6:21 مساءً، ويأتي موعد أذان العشاء 7:41 مساءً.