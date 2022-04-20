بالأسماء.. مصرع وإصابة 5 في مشاجرة بين عائلتين بسبب لهو الأطفال بأسيوط

لقي شخص مصرعه وأصيب أربعة آخرون في مشاجرة نشبت بين عائلتين بالأسلحة النارية «خرطوش»، وذلك لخلاف على لهو الأطفال، وذلك بشارع خالد بن الوليد بمنطقة بحري البلد التابعة لمركز منفلوط في محافظة أسيوط، ونُقلت الجثة والمصابين إلى مستشفى منفلوط المركزي.

مشاجرة بالأسلحة النارية

وتلقى اللواء عمر السويفى مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمورمركز شرطة منفلوط، يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي بوقوع مشاجرة بالأعيرة النارية بين عائلتين بمنطقة بحري البلد بالبندر، ووقوع متوفي ومصابين.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز وسيارة الإسعاف، وتمت السيطرة على الوضع ووقف إطلاق النار، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع المشاجرة بين عائلتي «سلطان» و«عامر» بشارع خالد بن الوليد بحري البلد مركز منفلوط، وذلك لخلاف على لعب الأطفال.

أسماء المصابين والمتوفى

وأسفرت المشاجرة عن مصرع محمد شحاته سلطان، 35 سنة، ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى منفلوط تحت تصرف النيابة.

كما أسفرت المشاجرة عن إصابة كل من جابر سلطان عثمان، 56 سنة، ووليد شحاتة عثمان، 39 سنة، وسيد شحاتة سلطان، 45 سنة، وإيمان عطيه هريدي، 39 سنة، وجميعهم مصابون بطلق ناري خرطوش وحالتهم مستقرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى منفلوط المركزي، وتم تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.