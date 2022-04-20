اتفاق بين العربية للتصنيع و«النقل البحري» لتنفيذ مشروعات بحثية

برؤية وطنية طموحة لتنفيذ المشروعات البحثية في مجالات البحث العلمي المتعددة، وقعت الهيئة العربية للتصنيع اتفاق تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لتعزيز الجهود وتحقيق التكامل المشترك في المجالات البحثية وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

في هذا الإطار، أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق التكامل بين الجامعات وجهات البحث العلمي والمؤسسات الصناعية الوطنية، بما يحقق خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة وفقا لرؤية مصر 2030.

تنسيق مشترك لتنفيذ المشروعات البحثية

وأوضح «التراس»، أنه جرى الاتفاق على التنسيق المشترك والاستفادة من الإمكانيات البحثية والتصميمية والمعملية لتنفيذ المشروعات البحثية بما يلبي إحتياجات قطاعات الصناعة المختلفة.

في سياق متصل، أعرب «التراس» عن ثقته الكبيرة فى العقول والكفاءات البحثية المصرية القادرة على استيعاب أحدث التقنيات التكنولوجية المتلاحقة باقتدار وسرعة، مضيفا أننا نتطلع لجني ثمار هذا التعاون لبناء القدرات البشرية وتعميق الخبرات لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة.

دعم المؤسسات العلمية فى مجالات التدريب

من جانبه، أعرب الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، عن ثقته فى نجاح هذا التعاون، وذلك لما تقدمه الهيئة العربية للتصنيع من دعم مستمر للمؤسسات العلمية المختلفة فى مجالات التدريب والبحث العلمي، لتحويل المخرجات البحثية إلى نماذج تطبيقية يمكن الإستفادة منها في المجالات الصناعية المختلفة.