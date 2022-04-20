مصرع طفل بطلق ناري طائش في قرية الحجيرات بقنا.. الثاني خلال أسبوع

لقي طفل مصرعه بقرية الحجيرات بمركز قنا إثر تلقيه طلق ناري طائش أثناء تواجده أمام المنزل، وذلك خلال تبادل إطلاق نار بين عائلتين في القرية التي يطلق عليها إحدى قرى «الدم والنار».

وكانت غرفة عمليات المحافظة بقنا، تلقت بلاغًا بوجود بإصابة طفل يدعى «علي م»، 14 سنة، بطلق ناري في الرأس، وتمّ نقله بواسطة دراجة نارية إلى مستشفى قنا الجامعي، وتوفي بعد لحظات.

طلق ناري طائش في رأس الطفل

وتبين بحسب التحريات الأولية، أنَّ الطفل أصيب بطلق ناري طائش في الرأس أثناء تواجده أمام منزل أسرته، خلال اشتباكات بالأسلحة النارية بين عائلتين، بقرية الحجيرات بقنا، مما أدى إلى وفاته.

وتم نقل الطفل بواسطة دراجة نارية إلى مستشفى قنا الجامعي الذي لفظ أنفاسه الأخيرة بها، كما تبين أنه لا ينتمي إلى أي من العائلتين.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

وفاة شاب بطلق ناري خلال اشتباكات بين عائلتين

وكانت قرية الحجيرات الأسبوع الماضي، شهدت وفاة شاب 37 عاما، إثر تلقيه طلق ناري في رأسه خلال اشتباكات بين عائلتين بالقرية.

وتبين أن الشاب توفى وهو صائم، حيث كان نائما في ظهيرة يوم الجريمة، واستيقظ على أصوات الرصاص، وانتقل إلى شرفة غرفة المنزل، إلا أن طلق ناري طائش استقبله في الرأس وتوفي في الحال.

وطالب أهالي القرية كل الأجهزة المعنية في قنا من بينها أجهزة الأمن ولجان المصالحات في مركز قنا والمحافظة، بإنهاء كل الخصومات الثأرية في قرية الحجيرات حتى لا يسقط ضحايا آخرين.